Загоревшийся в Химках гипермаркет OBI разрушен почти полностью

Загоревшийся в ТЦ «Мега Химки» гипермаркет OBI разрушен почти полностью

Гипермаркет OBI, загоревшийся в торговом центре «Мега Химки», разрушен почти полностью. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, от помещения остались только несущие конструкции каркаса. При этом огонь не перешел на остальную часть торгового центра.

На данный момент возгорание удалось локализовать.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Ему присвоили четвертый ранг сложности. По предварительным данным, в результате погиб как минимум один человек.