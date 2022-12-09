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08:37, 9 декабря 2022Россия

Стало известно о погибшем при пожаре в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

«112» сообщил, что охранник погиб при пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Охранник погиб при пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Сейчас возгорание, начавшееся в гипермаркете OBI, удалось локализовать. По информации «112», огонь вспыхнул внутри OBI, а затем перекинулся на кровлю ТЦ.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. По предварительным данным прокуратуры, никто не пострадал. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В МЧС уточнили, что более 70 спасателей и 20 единиц спецтехники тушат пожар в подмосковном ТЦ «Мега Химки».

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Анна Щербакова
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