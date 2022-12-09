Пожару в ТЦ «МЕГА Химки» под Москвой присвоили повышенный ранг сложности

В МЧС присвоили пожару в ТЦ «МЕГА Химки» в Московской области повышенный ранг сложности

МЧС присвоило пожару в торговом центре «МЕГА Химки» третий (повышенный) ранг сложности. Об этом пишет ТАСС.

По данным «112», его площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. У МЧС другие данные — 7 тысяч квадратных метров, В зоне пожара в ТЦ не выявили превышений концентрации загрязняющих веществ.

Дополнение: впоследствии пожару присвоили четвертый ранг сложности.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Предварительно, никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI.