В МЧС назвали число привлеченных к тушению пожара в ТЦ «Мега Химки» спасателей

В МЧС заявили, что более 70 спасателей тушат пожар в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

Более 70 спасателей привлекли к тушению пожара в гипермаркете OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки». Такое число персонала назвали в пресс-службе МЧС России в пятницу, 9 декабря, передает ТАСС.

Также к месту происшествия направили 20 единиц спецтехники. В ведомстве разъяснили, что тушение пожара осложняется конструкцией здания и большой горючей нагрузкой.

«Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — отметили в пресс-службе.

О происшествии в подмосковном ТЦ стало известно рано утром 9 декабря. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI. Также при пожаре произошел взрыв и обрушение.