Стало известно о взрыве и обрушении в ТЦ «Мега Химки» под Москвой

В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» при пожаре произошли взрыв и обрушение

В торговом центре «Мега Химки» в Московской области при пожаре произошел взрыв и обрушение. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в гипермаркете OBI, там же впоследствии произошло обрушение.

В МЧС сообщили, что для привлечения к тушению огня в торговом центре под Москвой в готовность приведена авиация.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Предварительно, никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. По данным МЧС, площадь пожара составляет тысяч квадратных метров, Telegram-канал «112» сообщает о 17 тысячах квадратных метров.

