Момент взрыва в гипермаркете подмосковного ТЦ «Мега Химки» сняли с высоты

Момент взрыва в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» попал на видео

Взрыв в гипермаркете OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» попал на видео. Момент происшествия сняли с высоты очевидцы ближайших многоэтажек. Кадры были опубликованы в Telegram-канале KP.RU.

На появившихся кадрах видно, как взрывается гипермаркет и огонь мгновенно охватывает крышу ТЦ. В небо поднимаются мощные клубы дыма.

Сейчас пожар на площади 7 тысяч квадратных метров удалось локализовать. Гипермаркет OBI оказался разрушен почти полностью.

О пожаре в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Ему присвоили четвертый ранг сложности. По предварительным данным, в результате ЧП погиб как минимум один человек.