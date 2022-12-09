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08:49, 9 декабря 2022Россия

В МЧС подтвердили данные о погибшем при пожаре в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

В МЧС подтвердили гибель одного человека при пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МЧС России подтвердили гибель одного человека при пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» в Московской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в пятницу, 9 декабря, передает ТАСС.

По предварительным данным, в результате ЧП мог погибнуть охранник гипермаркета OBI. По информации Telegram-канала «112», огонь вспыхнул внутри гипермаркета, а затем перекинулся на кровлю ТЦ.

До этого сообщалось, что гипермаркет OBI, загоревшийся в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье, почти полностью разрушен. Возгорание уже удалось локализовать.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Московской области стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. К тушению привлекли более 70 спасателей и 20 единиц пожарной спецтехники.

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Анна Щербакова
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