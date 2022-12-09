В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар

В торговом центре «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар, есть жертвы

В Подмосковье в гипермаркете OBI крупнейшего торгового центра «Мега Химки» произошел взрыв и пожар. О возгорании сообщает МЧС в Telegram-канале.

Пожар начался около 6 утра по московскому времени. По данным МЧС, огонь охватил семь тысяч квадратных метров, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщил о пожаре на площади 17 тысяч квадратных метров.

Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь МЧС России

Погиб один человек

По данным Telegram-канала «112», при пожаре погиб охранник торгового центра. В региональном управлении МЧС подтвердили эту информацию. Mash пишет, что в момент начала пожара в здании находились люди — очевидцы рассказали, что их эвакуировали с другой стороны ТЦ сразу после звука сигнализации.

При этом в Telegram-канале прокуратуры Московской области говорится, что, пострадавших, предварительно, нет, в настоящее время идет уточнение данных.

Гипермаркет выгорел почти дотла

В экстренных службах уточнили, что после взрыва произошло обрушение конструкций здания. Корреспондент ТАСС сообщил, что впоследствии были слышны негромкие хлопки, похожие на звук взрывающихся бутылок и банок.

На видео попал мощный взрыв, в результате которого часть стены с перекрытиями взлетела в воздух.

Корреспонденты информагентств с места события уточняют, что огонь с гипермаркета OBI не перекинулся на основную часть торгового центра.

Причиной пожара названы сварочные работы

В экстренных службах сообщили, что они проводились в пристройке в гипермаркету OBI, передает ТАСС.

Кроме того, в качестве причины возгорания называли короткое замыкание, а источник «Интерфакса» в экстренных службах не исключил, что пожар мог произойти из-за поджога.

Конструкция ТЦ мешает тушению пожара

Ситуацию осложнила большая горючая нагрузка, сообщили в МЧС. К тушению огня привлекли более 70 человек и 20 единиц техники. Из-за взрывов к ликвидации возгорания не могут привлечь авиацию МЧС, но она находится в состоянии готовности.

Дым от пожара идет в сторону области на микрорайоны Новоподрезково и Сходня. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе горящего торгового центра.

В августе мощный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье

Его полностью потушили спустя пять суток. Пожар начался 3 августа, в результате погиб один человек, еще 13 пострадали. В качестве единственной причины пожара рассматривается поджог.

По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». Представители интернет-магазина, в свою очередь, сообщили, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели получат компенсации за утраченные товары.