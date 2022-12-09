Взрыв в горящем ТЦ «МЕГА Химки» попал на видео

Момент взрыва в горящем ТЦ «МЕГА Химки» сняли на видео

Момент взрыва в горящем ТЦ «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе в Москве сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как в горящем здании происходит мощный взрыв, в результате чего часть стены с перекрытиями взлетают в воздух.

Площадь возгорания достигает 17 тысяч квадратных метров. МЧС присвоило пожару третий (повышенный) ранг сложности.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.