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07:26, 9 декабря 2022Россия

Взрыв в горящем ТЦ «МЕГА Химки» попал на видео

Момент взрыва в горящем ТЦ «МЕГА Химки» сняли на видео

Момент взрыва в горящем ТЦ «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе в Москве сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как в горящем здании происходит мощный взрыв, в результате чего часть стены с перекрытиями взлетают в воздух.

Площадь возгорания достигает 17 тысяч квадратных метров. МЧС присвоило пожару третий (повышенный) ранг сложности.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Марина Совина
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