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08:08, 9 декабря 2022Россия

ТЦ «Мега Химки» могли поджечь

«Интерфакс» назвал поджог возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»

ГУ МЧС по Московской области

Пожар в торговом центре Мега Химки в Подмосковье мог произойти из-за поджога. Об этом заявили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Эта причина рассматривается в качестве основной версии происшествия, разъяснил собеседник. Огонь в ТЦ на Ленинградском шоссе распространился на площади 17 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» могла стать лакокрасочная продукция.

О происшествии в подмосковном ТЦ стало известно рано утром 9 декабря. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI. Также при пожаре произошел взрыв и обрушение.

На видеороликах от очевидцев видно, как горит кровля строения, а в небо поднимаются клубы черного дыма.

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Анна Щербакова
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