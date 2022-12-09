ТЦ «Мега Химки» могли поджечь

«Интерфакс» назвал поджог возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»

Пожар в торговом центре Мега Химки в Подмосковье мог произойти из-за поджога. Об этом заявили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Эта причина рассматривается в качестве основной версии происшествия, разъяснил собеседник. Огонь в ТЦ на Ленинградском шоссе распространился на площади 17 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» могла стать лакокрасочная продукция.

О происшествии в подмосковном ТЦ стало известно рано утром 9 декабря. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI. Также при пожаре произошел взрыв и обрушение.

На видеороликах от очевидцев видно, как горит кровля строения, а в небо поднимаются клубы черного дыма.