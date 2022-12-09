Названа возможная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

Возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» могла стать лакокрасочная продукция

Возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» могла стать продукция в отделе лакокрасочных изделий. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Предварительно, никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI. Позже стало известно, что при пожаре произошел взрыв и обрушение.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. На данный момент огонь распространился по всей площади здания.