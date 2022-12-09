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07:59, 9 декабря 2022Россия

Названа возможная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

Возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» могла стать лакокрасочная продукция
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: Telegram-канал RT

Возможной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» могла стать продукция в отделе лакокрасочных изделий. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Предварительно, никто не пострадал, огонь начал распространяться с магазина OBI. Позже стало известно, что при пожаре произошел взрыв и обрушение.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. На данный момент огонь распространился по всей площади здания.

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Марина Совина
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