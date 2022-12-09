Пожар в «Мега Химки» под Москвой распространился по всей площади ТЦ

Пожар в «Мега Химки» распространился по всей площади торгового центра в Московской области

Пожар в ТЦ «Мега Химки», который начался с гипермаркета OBI, распространился по всей площади здания. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнем охвачено 18 тысяч квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По словам корреспондента ТАСС, в горящем гипермаркете OBI слышны глухие хлопки. Дым от пожара идет в сторону области в направлении к микрорайонам Новоподрезково и Сходня.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. По предварительным данным прокуратуры, никто не пострадал. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Впоследствии стало известно, что при пожаре в ТЦ произошли взрыв и обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Для привлечения к тушению огня в торговом центре под Москвой в готовность приведена авиация МЧС.