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07:53, 9 декабря 2022Россия

Пожар в «Мега Химки» под Москвой распространился по всей площади ТЦ

Пожар в «Мега Химки» распространился по всей площади торгового центра в Московской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожар в ТЦ «Мега Химки», который начался с гипермаркета OBI, распространился по всей площади здания. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В настоящее время здание ТЦ горит по всей площади, огнем охвачено 18 тысяч квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По словам корреспондента ТАСС, в горящем гипермаркете OBI слышны глухие хлопки. Дым от пожара идет в сторону области в направлении к микрорайонам Новоподрезково и Сходня.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. По предварительным данным прокуратуры, никто не пострадал. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Впоследствии стало известно, что при пожаре в ТЦ произошли взрыв и обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Для привлечения к тушению огня в торговом центре под Москвой в готовность приведена авиация МЧС.

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Анастасия Шейкина
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