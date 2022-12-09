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10:31, 9 декабря 2022Россия

Появились первые кадры из ТЦ «Мега Химки» после начала пожара

«112» публикует первые кадры из подмосковного ТЦ «Мега Химки» после начала пожара

Появились первые кадры, снятые внутри подмосковного торгового центра (ТЦ) «Мега Химки» после начала пожара. Видео публикует Telegram-канал «112».

ЧП произошло около 6 утра в пятницу, 9 декабря. В находящемся в «Мега Химки» гипермаркете OBI произошел взрыв и пожар, в результате чего обрушилась кровля здания. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, тушение осложняется тем, «что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют».

Евгения Куликова
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