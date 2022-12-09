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09:52, 9 декабря 2022Россия

Власти Подмосковья прокомментировали пожар в ТЦ «Мега Химки» с одним погибшим

Воробьев заявил, что в гипермаркете OBI в Химках детонировали лакокрасочные материалы
СюжетПожар в Подмосковье
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Кадр: телеграм-канал «Mash»

В гипермаркете OBI в крупнейшем торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» детонировали лакокрасочные материалы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

ЧП произошло около 6 утра в пятницу, 9 декабря. «Возгорание серьезное, четвертый уровень сложности. Тушение осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют. Плюс конструктивные особенности здания, обрушилась кровля», — прокомментировал ситуацию представитель власти.

В результате случившегося погиб один человек: на улице с пробитой головой нашли тело охранника, работавшего в OBI. По данным Mash, на него упала металлическая конструкция.

По словам Воробьева, сейчас ситуация находится под контролем МЧС. Причину пожара выясняют прокуратура и правоохранительные органы. «На месте находится зампред правительства Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин, чтобы координировать действия», — добавил он.

Возможной причиной пожара названы сварочные работы, которые проводились в пристройке к гипермаркету OBI. Также в качестве вероятной причины возгорания называли короткое замыкание, а источник «Интерфакса» в экстренных службах не исключил, что мог быть поджог.

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Евгения Куликова
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