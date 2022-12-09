NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине завершатся в течение недели

Польский обозреватель Ханна Крамер рассказала, что будет с Вооруженными силами Украины (ВСУ), если НАТО прекратит их поддерживать. Судьбу украинской армии она раскрыла в колонке для издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Крамер заявила, что без поддержки Североатлантического альянса боевые действия на Украине завершатся в течение недели, поскольку украинская армия не способна самостоятельно участвовать в вооруженных столкновениях. «Вооруженные силы Украины плохо оснащены, солдаты недостаточно подготовлены (в том числе для использования современного вооружения НАТО), а командирам не хватает соответствующего боевого опыта в горячих точках», — пояснила она.

Обозреватель добавила, что спустя почти девять месяцев с момента начала спецоперации России на Украине стало ясно, что украинский президент Владимир Зеленский «играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию». По ее словам, украинский лидер понимает, что Запад с каждым днем поддерживает Киев все меньше, поэтому пытается привести к эскалации конфликта и подтолкнуть НАТО к прямому столкновению с Россией.

Ранее обозреватель Аарон Миллер в статье для американского издания Foreign Policy рассказал о потере США ключевого союзника — Саудовской Аравии. По его словам, Эр-Рияд в скором времени сблизится с Москвой и Пекином.