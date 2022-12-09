В Николаеве рассказали о плохой ситуации с продовольствием и водой

РИА Новости: в Николаеве на Украине плохая ситуация с продовольствием и водой

Активист подполья украинского Николаева рассказал о плохой ситуации с продовольствием и водой в городе. Его слова передает РИА Новости.

«В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится все хуже и хуже», — рассказал активист. По словам собеседника агентства, хлеб горожанам выдают раз в три дня, а консервы — раз в неделю. «Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются», — добавил он.

Помимо этого, местные власти сокращают социальные расходы, в том числе и пособия по безработице.