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04:15, 12 ноября 2022Бывший СССР

Активист рассказал об облавах СБУ в Николаеве

РИА Новости: СБУ устраивают облавы в Николаеве в поиске связанных с Россией людей

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Активист подполья в Николаеве рассказал об облавах, которые устраивает Служба безопасности Украины (СБУ) в городе для того, чтобы найти связанных с Россией людей. Его слова передает РИА Новости.

«СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мыих так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье», — рассказал активист. По его словам, проверки украинские силовики устраивают на всех блокпостах, проверяют машины и квартиры, фотографируют документы и переписки в телефоне. «Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров», — добавил он.

Помимо этого, собеседник агентства показал кадры, снятые на улицах города. На них видны блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пророссийское подполье Николаева раскрыло несколько не известных ранее адресов, где укрываются сотрудники местного управления СБУ, чтобы не попасть под российские ракетные удары.

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Марина Совина
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