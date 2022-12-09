ВСУ обстреляли хутор в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Панков со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Панков в Белгородской области. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки никто из местного населения не пострадал. «Есть повреждения одного частного домовладения — снарядом пробита крыша и хозпостройки. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — написал он.

Днем ранее, 8 декабря, под обстрел со стороны Украины попал другой населенный пункт Белгородской области — поселок в Яковлевском городском округе. Пострадавших нет. Осколки снаряда повредили линию электропередачи.

На территории Белгородской области до 21 декабря действует «желтый» уровень террористической опасности. На этот же период продлен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.