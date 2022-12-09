Очевидец рассказал о начале пожара в ТЦ «Мега Химки» под Москвой

Очевидец заявил, что пожар в «Мега Химки» начался с крыши и быстро распространился

Очевидец пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области рассказал, что огонь начал распространяться с крыши. О начале пожара россиянин рассказал РЕН ТВ.

Мужчина сообщил, что сначала услышал громкий хлопок и звуки сирены. По его словам, сначала был небольшой пожар на крыше, затем огонь быстро распространился.

«Пожар быстро развивался, через пару минут вся крыша была охвачена пламенем. Спустя буквально десять минут, очень быстро все развивалось, уже перенеслось на нижний этаж магазина OBI, [огонь] приближался к "Спортмастеру", а сейчас уже вообще все догорает», — сказал он.

Россиянин сначала подумал, что громкие звуки раздались из-за противопожарных учений на территории торгового центра, так как они проходили там довольно часто.

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе в Подмосковье начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, но пожар не распространился на другие части ТЦ.

Погиб один человек — по предварительным данным, его тело нашли на улице с пробитой головой. Во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция — из горящего гипермаркета мужчина выходил одним из последних.

В качестве причин пожара рассматривается короткое замыкание, неисправность оборудования и нарушения во время работ.