Названа альтернатива околонулевой ипотеке

Программы со ставками в 3-5 процентов назвали альтернативой околонулевой ипотеке

В Минстрое назвали альтернативой околонулевой ипотеке другие программы со сниженными ставками, но не близкими к нулю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы ведомства Никиты Стасишина.

На данный момент Минстрой и застройщики прорабатывают вопрос введения ставок на уровне 3–5 процентов. По словам Стасишина, вопрос существования околонулевых ставок не обсуждается. «Околонулевые — да, это не обсуждается, здесь понятна обеспокоенность ЦБ. Но ставки не могут быть 10–12 процентов по определению», — заявил замглавы ведомства.

Позицию властей поддержали в сервисе «Домклик», отметив, что ипотека с низкими ставками представляет риски для заемщиков, так как в подобных случаях завышается стоимость объекта недвижимости.

В сентябре председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ставки по ипотеке около нуля процентов годовых маркетинговым ходом и введением в заблуждение заемщиков. Она предупредила, что ЦБ будет принимать меры в отношении ставок ниже одного процента.