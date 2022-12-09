Россия ответит на потолок цен на нефть указом Путина

В Минэнерго заявили о подготовке указа Путина об ответе на потолок цен на нефть

Ответ России на введенный западными странами потолок цен на морские поставки российской нефти готовится, он будет оформлен в виде указа президента страны Владимира Путина. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает ТАСС.

«Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято», — объяснил он. По словам Шульгинова, обсуждение ведется в правительстве, потом варианты пойдут в администрацию президента.

Потолок цен от стран G7, Австралии и Евросоюза установлен на уровне 60 долларов за баррель, решение о нем вступило в силу 5 декабря. Россия неоднократно указывала, что откажется продавать сырье странам, которые присоединятся к ограничениям, но официально такое решение пока не зафиксировано.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о трех возможных вариантах ответа. В рамках первого вводится запрет на продажу нефти государствам, поддержавшим ограничения, в том числе не напрямую. Во втором говорится о блокировке контрактов, в которых учитывается потолок цен, а в третьем — введение индикативной цены сырья, через которую будет определяться минимальная стоимость.

Источники оценивали последний вариант как наименее вероятный. В свою очередь, эксперты отмечали, что обеспечить реализацию первого невозможно, Россия не в состоянии контролировать конечный пункт назначения груза.

Тем временем стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала к середине недели до 43,72 доллара за баррель. Как указывает ценовое агентство Argus, такая ситуация связана с отсутствием желающих купить нефть в регионе, поэтому поставщикам приходится давать максимальные скидки.