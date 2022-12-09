Стало известно об отводе войск ВСУ из Соледара

WarGonzo: ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят войска из Соледара в Славянск. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как стало известно, отвод подразделений в Славянск осуществляется для перегруппировки. Туда уже направлены киевское подразделение батальона «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева.

Уточняется, что отход связан с крупными потерями украинских военных по линии Северск — Соледар — Бахмут. При этом речи о полном выводе войск ВСУ из Соледара пока не идет.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) в скором времени может оказаться в «котле». По мнению офицера, противник попытается не допустить окружения города.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ. По его словам, это Артемовск и Соледар.