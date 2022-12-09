Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:09, 9 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно об отводе войск ВСУ из Соледара

WarGonzo: ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят войска из Соледара в Славянск. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как стало известно, отвод подразделений в Славянск осуществляется для перегруппировки. Туда уже направлены киевское подразделение батальона «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева.

Уточняется, что отход связан с крупными потерями украинских военных по линии Северск — Соледар — Бахмут. При этом речи о полном выводе войск ВСУ из Соледара пока не идет.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) в скором времени может оказаться в «котле». По мнению офицера, противник попытается не допустить окружения города.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ. По его словам, это Артемовск и Соледар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о длительности специальной военной операции на Украине
Меган Маркл хотела уйти с первого свидания с принцем Гарри
Названа дата выхода The Last of Us на ПК
Путин ответил на сомнения Борреля по поводу поддерживающих Россию африканцев
Свадебное платье Оксаны Самойловой оказалось 13-килограммовым
Суд взыскал с МВД 1,5 миллиона рублей в пользу Ивана Голунова
Путин пообещал решить все проблемы с оснащением армии
Женщина три дня сцеживала грудное молоко и не смогла пронести его в самолет
Генерала российской таможни задержали по делу о коррупции
Девушка хотела исправить улыбку с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.