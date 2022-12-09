Версии о начале пожара в ТЦ «Мега Химки» оценили

Эксперт ассоциации «Союз-01» Калужин поддержал версию о пожаре в «Мега Химки» из-за сварки

Установить причины пожара в ТЦ «Мега Химки» привычными методами будет проблематично из-за того, что здание сгорело практически полностью. Тем не менее, наиболее вероятным кажется предположение о нарушениях при сварочных работах — возгорание могло произойти из-за остаточно тления. О версиях начала пожара в разговоре с «Лентой.ру» высказался эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин.

«Как правило, на место пожара выезжают специальные технические лаборатории, устанавливающие причины возгорания. Но здесь здание сгорело практически полностью, так что работа будет затруднена. Но, учитывая, что пожар начался на крыше, версия о поджоге кажется маловероятной — намного проще устроить поджег в подсобке, где нет камер и куда легче попасть», —сказал Калужин.

Он добавил, что возгорания из-за сварочных работ являются достаточно частым явлением, причем, пожар не обязательно начинается именно во время их проведения.

«Могло иметь место такое остаточное явление, когда искры от сварки продолжают тлеть, а за этим никто не следит, не контролирует. А рядом горючее вещество. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что в последнее время торговые центры и склады горят практически каждую неделю», — сказал эксперт.

Проблема стоит остро из-за того, что сейчас действуют надзорные каникулы для бизнеса, их никто не проверяет, контроль ослаблен, происходит деградация в данной области Константин Калужин эксперт по пожарной безопасности

Чтобы устранить эту проблему, Калужин предлагает переложить ответственность за пожарный надзор на страховые компании так же, как это делается во всех западных странах. В таком случае компании будут оценивать пожарную безопасность объектов и регулировать размер взносов в зависимости от ее уровня.

О происшествии в ТЦ на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел. Сообщалось об одном погибшем.