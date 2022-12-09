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19:29, 9 декабря 2022Среда обитания

Россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока

РБК: объем досрочного погашения ипотеки за девять месяцев упал на 25,6 процента

Фото: Shutterstock

Объем досрочного погашения ипотеки заемщиками в январе-сентябре 2022 года упал на 25,6 процента относительно аналогичного периода 2021 года, до 1,07 триллиона рублей. О том, что россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока, со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщает РБК.

По сравнению с девятью месяцами 2020-го в 2022-м отрицательная динамика составила 4,2 процента. Показатель объема досрочного погашения ипотеки стал минимальным за три года — в 2019 году за период с января по сентябрь россияне закрыли раньше срока ипотеку на 708 миллиардов рублей.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, на более редкое досрочное погашение ипотеки повлияло состояние неопределенности, из-за которого гражданам стало труднее предполагать, каким будет их доход даже в среднесрочной перспективе, поэтому они предпочли приберечь свои деньги. Независимый эксперт Ольга Ульянова считает, что причиной этому стал рост средней суммы ипотеки в стране, который доходит до предела финансовых возможностей россиян.

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Кроме того, на ситуацию с погашением жилищных кредитов повлияли выгодные ставки по вкладам во втором квартале текущего года, выбор в пользу которых вместо досрочного закрытия ипотеки могли сделать некоторые граждане. Наконец, еще одной причиной этому стало действие большого количества ипотечных программ с низкой ставкой и минимальной переплатой — благодаря им заемщики стремятся направить средства не на досрочное погашение ипотеки, а на другие статьи расходов. Заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов объяснил, что по той причине, что максимальный объем досрочных закрытий жилищных займов приходится на первые один-три года его действия, в сочетании с программами с низкими ставками следует ожидать наибольшего сокращения досрочных погашений.

По словам экспертов, максимальное количество досрочных погашений в России происходит в четвертом квартале — тогда клиенты получают годовые премии или 13-ю зарплату. Однако в нынешнем году, добавили они, сезонный всплеск может и не наступить, особенно в случае, если финансовое положение работодателей оставляет желать лучшего. При этом на фоне третьего квартала можно будет наблюдать достаточно заметный рост числа досрочных погашений. Что касается 2023 года, специалисты предполагают, что из-за высокой закредитованности населения и отсутствия предпосылок для значительного роста доходов ожидать увеличения объемов досрочного погашения ипотеки не стоит.

В декабре в ЦБ заявили, что минимальные по России средние ставки по ипотеке по итогам октября 2022 года зафиксированы в Магаданской области (5,29 процента), а максимальные — в Чеченской Республике (10,53 процента).

Полина Кислицына
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