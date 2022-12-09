Украинская беженка ворвалась с ножом в польский банк

Украинская беженка набросилась с ножом на сотрудницу банка в польском городе Перемышль

В городе Перемышль на юго-востоке Польши украинская беженка ворвалась в банк PKO Bank Polski и набросилась с ножом на работающую в нем сотрудницу. Об этом пишет издание Kresy.pl.

На выложенных в сеть кадрах запечатлено, как девушка держит за волосы сотрудницу банка, при этом размахивая ножом. Украинка находилась в агрессивном состоянии и отказывалась прислушиваться к пытающимся ее успокоить окружающим, говорится в публикации. В какой-то момент к ней сзади подошла пожилая женщина и нанесла несколько ударов костылем, после чего охраннику банка удалось скрутить беженку. Ее забрали приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, пишет издание.

Уточняется, что у злоумышленницы при себе имелись лекарства, свидетельствующие о том, что девушка проходит курс психиатрического лечения.

Ранее житель Великобритании обратился в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны проживающего в его доме украинского беженца. Британец рассказал, что мужчина переехал к нему в августе, после предварительного общения по телефону.