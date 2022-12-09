Польские наемники примкнули к ВСУ без разрешения Варшавы

Воюющие на стороне Украины польские наемники не получили разрешения, им грозит тюрьма

Наемники из Польши, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не получили соответствующего разрешения от польских властей. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает ТАСС.

По информации издания, точное число поляков, которые примкнули к Иностранному легиону ВСУ, неизвестно, но это могут быть сотни человек. При этом до конца октября Минобороны Польши получило только 34 заявки на службу в иностранной армии, из которых всего две были рассмотрены положительно.

Отмечается, что польский Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет за службу в армии другого государства без разрешения Варшавы.

Ранее польский журналист Матеуш Лаховский сообщил, что на Украине погибли два польских наемника из Интернационального легиона, воевавшие на стороне ВСУ. По его словам, некие Януш Шеремета по прозвищу Казак и его коллега Кшиштоф погибли 4 декабря.