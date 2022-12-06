В Польше сообщили о гибели двух наемников на Украине

Журналист Лаховский заявил о гибели двух польских наемников Интернационального легиона

На Украине погибли два польских наемника из «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ. Об этом в Twitter сообщил журналист Polsat News Матеуш Лаховский.

По его словам, некие «Януш Шеремета по прозвищу Казак и его коллега Кшиштоф» погибли в воскресенье, 4 декабря. Какие-либо обстоятельства их смерти не раскрываются.

Ранее представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыл в город Марганец Днепропетровской области Украины. Их цель — выявление и зачистка местных жителей, оказывающих «пособническую» помощь РФ. Прибывшие военные переодеваются в украинскую форму, но подчиняются командованию НАТО, а не Киеву.

В ноябре стало известно, что на Украине польские наемники несут колоссальные потери. Власти страны подтвердили гибель около 1,2 тысячи бойцов.