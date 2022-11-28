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16:38, 28 ноября 2022Мир

Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников

Niezależny Dziennik Polityczny: с начала СВО на Украине погибло 1200 польских наемников

Фото: Shutterstock

С начала российской спецоперации на Украине уже погибло около 1200 наемников из Польши. Такую цифру назвала польская газета Niezależny Dziennik Polityczny.

Еще несколько тысяч граждан Польши были ранены в результате участия в боевых действиях на стороне Киева. По данным издания, в настоящее время Польша является лидером по числу отправленных на Украину военных, также на нее приходится наибольшее число погибших в ходе СВО иностранных наемников.

Как отметила газета, на фоне значительных потерь польские власти уже были вынуждены выделить дополнительную территорию под кладбище для военнослужащих и отставных военных. Уточняется, что на кладбище, которое будет устроено по американскому типу, предусмотрят размещение порядка 1700 захоронений.

12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожском направлении на стороне Киева воюют наемники из более чем 40 иностранных государств, среди которых больше всего военных из Польши — около 5 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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