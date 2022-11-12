В Запорожье заявили о воюющих за Украину наемниках из 40 стран
На запорожском направлении на стороне Украины воюют наемники из более чем 40 иностранных государств. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По данным Рогова, большинство иностранных военных сосредоточено линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Среди них больше всего наемников из Польши.
«Только польских наемников — представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров — прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных», — уточнил он.
12 ноября Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают группировку на запорожском участок фронта. По его словам, украинские силы с херсонского направлении будут переброшены на запорожский участок фронта.