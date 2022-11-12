В Запорожье заявили о воюющих за Украину наемниках из 40 стран

Рогов сообщил, что на запорожском направлении за Украину воюют наемники из 40 стран

На запорожском направлении на стороне Украины воюют наемники из более чем 40 иностранных государств. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По данным Рогова, большинство иностранных военных сосредоточено линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Среди них больше всего наемников из Польши.

«Только польских наемников — представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров — прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных», — уточнил он.

12 ноября Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают группировку на запорожском участок фронта. По его словам, украинские силы с херсонского направлении будут переброшены на запорожский участок фронта.