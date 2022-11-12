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14:08, 12 ноября 2022Россия

В Запорожье заявили о воюющих за Украину наемниках из 40 стран

Рогов сообщил, что на запорожском направлении за Украину воюют наемники из 40 стран

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

На запорожском направлении на стороне Украины воюют наемники из более чем 40 иностранных государств. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По данным Рогова, большинство иностранных военных сосредоточено линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Среди них больше всего наемников из Польши.

«Только польских наемников — представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров — прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных», — уточнил он.

12 ноября Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают группировку на запорожском участок фронта. По его словам, украинские силы с херсонского направлении будут переброшены на запорожский участок фронта.

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Варвара Кошечкина
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