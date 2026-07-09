Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 9 июля 2026Силовые структуры

Изнасиловавшим девушку на российском пляже иностранцам ужесточили приговор

Во Владивостоке ужесточили приговор иностранцам, изнасиловавшим девушку на пляже
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Во Владивостоке ужесточили приговор четырем иностранным гражданам, изнасиловавшим 22-летнюю девушку в районе пляжа бухты «Лазурная». Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По решению суда апелляционной инстанции наказания в отношении каждого из фигурантов уголовного дела было усилено с 6 до 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Максимальное наказание за изнасилование группой лиц по предварительному сговору составляет 10 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    «Ростех» представил дроны «Сатурн»

    В правительстве рассказали о внимании к падению фондового рынка

    Мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске

    Volkswagen решил привлечь к работе на одном из заводов необычных работников

    В России высказались о шансах Украины наладить производство Patriot

    В Чехии поставили Украине срок для урегулирования конфликта с Россией

    В Подмосковье объявили беспилотную опасность

    Польский политик решил передать российским военным пакеты первой медпомощи

    Каррера предложил «Спартаку» кандидатуру главного тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok