Изнасиловавшим девушку на российском пляже иностранцам ужесточили приговор

Во Владивостоке ужесточили приговор иностранцам, изнасиловавшим девушку на пляже

Во Владивостоке ужесточили приговор четырем иностранным гражданам, изнасиловавшим 22-летнюю девушку в районе пляжа бухты «Лазурная». Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По решению суда апелляционной инстанции наказания в отношении каждого из фигурантов уголовного дела было усилено с 6 до 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Максимальное наказание за изнасилование группой лиц по предварительному сговору составляет 10 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.

