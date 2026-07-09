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13:40, 9 июля 2026Спорт

Каррера предложил «Спартаку» кандидатуру главного тренера

Каррера предложил «Спартаку» назначить Конте главным тренером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Антонио Конте

Антонио Конте. Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера предложил красно-белым назначить на эту должность итальянца Антонио Конте. Об этом сообщает Sport24.

По мнению специалиста, спартаковцам стоит рассмотреть эту кандидатуру. «Конте сейчас без клуба после ухода из "Наполи". "Спартаку" точно стоило бы попробовать пригласить его. Конечно, этот вопрос стоит адресовать руководству клуба», — заявил Каррера.

Конте расторг контракт с «Наполи» 4 июня. Он также тренировал итальянские «Аталанту», «Ювентус», «Интер», английские «Тоттенхэм» и «Челси».

«Спартак» возглавляет испанский специалист Хуан Карлос Карседо. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Кубок России.

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