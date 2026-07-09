Россиянам дали совет по профилактике «зуда купальщика»

Биолог Федоров: Купаясь в водоемах, где обитают птицы, можно заразиться церкариозом

При купании в водоемах, где живут птицы, можно заразиться «зудом купальщика». Как предупредить развитие заболевания, агентству РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Под народным названием «зуд купальщика» скрывается заболевание церкариоз, которое возникает при контакте кожи с личинками гельминтов водоплавающих птиц. В результате человек начинает испытывать сильный зуд, на коже появляются покраснения, мелкие волдыри, возможна аллергическая реакция.

Врачи советуют избегать купания в мелководье со стоячей водой и зарослями, а также закрытых пресных водоемах, где обитают птицы. Риск особенно возрастает в жаркую солнечную погоду. Лучше выбирать глубокие проточные места или оборудованные пляжи без водоплавающих птиц, советует Федоров.

Если найти другого места для купания невозможно, выйдя на берег из воды, рекомендуется, энергично растирая, высушить кожу жестким полотенцем либо воспользоваться песком. После необходимо принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться в ткани, и снимает капли воды с личинками паразитов.

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