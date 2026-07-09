Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 9 июля 2026Мир

Польский политик решил передать российским военным пакеты первой медпомощи

Польский политик Толвиньский отправил партию медпомощи российским военным в зоне СВО
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Польский политик Кшиштоф Толвиньский, глава партии FRONT, отправил партию медпомощи российским военным в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

«В знак того, что не все безрассудны, деградировали и безответственны, передаем пакет медицинской помощи парням из окопов, солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», — заявил политик.

По его словам, польское государство и подавляющее большинство общества в конфликте на Украине «вели себя морально позорно и политически катастрофично, бесплатно раздавая оружие одной из сторон».

Ранее бывший министр обороны Польши призвал власти заблокировать переговоры Украины о вступлении в ЕС ради защиты национальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    Лерчек пожаловалась на сильные боли после химиотерапии

    «Ростех» представил дроны «Сатурн»

    В правительстве рассказали о внимании к падению фондового рынка

    Мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске

    Volkswagen решил привлечь к работе на одном из заводов необычных работников

    В России высказались о шансах Украины наладить производство Patriot

    В Чехии поставили Украине срок для урегулирования конфликта с Россией

    В Подмосковье объявили беспилотную опасность

    Польский политик решил передать российским военным пакеты первой медпомощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok