Польский политик Толвиньский отправил партию медпомощи российским военным в зоне СВО

Польский политик Кшиштоф Толвиньский, глава партии FRONT, отправил партию медпомощи российским военным в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

«В знак того, что не все безрассудны, деградировали и безответственны, передаем пакет медицинской помощи парням из окопов, солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», — заявил политик.

По его словам, польское государство и подавляющее большинство общества в конфликте на Украине «вели себя морально позорно и политически катастрофично, бесплатно раздавая оружие одной из сторон».

Ранее бывший министр обороны Польши призвал власти заблокировать переговоры Украины о вступлении в ЕС ради защиты национальной безопасности.