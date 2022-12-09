Названа причина пожара в ТЦ «Мега Химки» под Москвой

ТАСС назвал причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» короткое замыкание

Причиной пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье стало короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Там добавили, что огонь начался в гипермаркете OBI, причиной большего распространения пожара стал взрыв.

При этом, по данным источника РИА Новости, в качестве основной причины случившегося назвали поджег.

О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. По предварительным данным прокуратуры, никто не пострадал. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Впоследствии стало известно, что при пожаре в ТЦ произошли взрыв и обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Для привлечения к тушению огня в торговом центре под Москвой в готовность приведена авиация МЧС.