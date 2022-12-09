Путин ответил на сомнения Борреля по поводу поддерживающих Россию африканцев

Путин опроверг заявление Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Россия

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Россия, неверны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Боррель прокомментировал информацию о митингах в поддержку России, которые прошли в Мали. Глава дипломатии ЕС предположил, что африканцы, участвовавшие в этих демонстрациях, не знают, кто такой Владимир Путин и где находится Донбасс.

«Боррель — крупный политический деятель современности, так о [генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде] Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма», — ответил Путин на сомнения Борреля по поводу поддерживающих Россию африканцев.

Он отметил, что в Африке нет почти ни одной страны, которая не получила бы от России поддержки, будь то экономическая, политическая, информационная или военная помощь. Отношения РФ с этими государствами президент назвал добрыми и дружескими.

В то же время Путин упрекнул страны Запада в том, что они сами не знают, в какой ситуации находятся народы Африки. В противном случае, считает президент, они «не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений».