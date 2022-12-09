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10:47, 9 декабря 2022Россия

Бут раскрыл свои планы на ближайшее время

Виктор Бут заявил, что после освобождения из американской тюрьмы планирует выспаться

Фото: РИА Новости

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена российский бизнесмен Виктор Бут раскрыл свои планы на ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что не спал трое суток. «Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, вообще что и как», — поделился Бут.

Ранее жена освобожденного в США российского предпринимателя Виктора Бута Алла заявила, что ее супруг «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена. Вместе с тем она добавила, что Бут благодарен США за «уважительное и благородное отношение» при обмене.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Свою вину россиянин не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби.

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Сергей Истомин
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