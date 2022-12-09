Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:07, 9 декабря 2022Ценности

Дочь Риз Уизерспун в расстегнутом кардигане показала белье на модном показе

Дочь Риз Уизерспун Ава Филлипп появилась в расстегнутом кардигане на показе Celine

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for CELINE

Американская модель Ава Филлипп появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует издание Daily Mail.

23-летняя дочь Риз Уизерспун посетила показ модного бренда Celine, который прошел в Лос-Анджелесе, в костюме, состоящем из укороченного кардигана и мини-юбки в полоску, и босоножках в тон. При этом на размещенных кадрах видно, что манекенщица расстегнула верх наряда, показав тем самым нижнее белье черного цвета.

Визажисты нанесли на лицо телезвезды макияж в стиле smoky eyes, а рыжие волосы уложили волнами и распустили. В качестве аксессуаров Филлипп выбрала множество украшений, а именно серьги-кольца, золотые колье, различные браслеты, часы и кольца. В руках она держала бежевую сумку.

Ранее в декабре американский режиссер Оливия Уайлд появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в кружевном платье длины макси черного цвета, через прозрачную ткань которого была видна ее грудь. При этом на телезвезде отсутствовало нижнее белье. Наряд дополнял широкий ремень с массивной пряжкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ
Кейт Уинслет объяснила повышенную сексуальность женщин за 40
Пригожин захотел «взять на поруки» обстрелявшего полицейских под Ростовом
Похитивший сына и попавший с ним в смертельное ДТП россиянин пойдет под суд
Россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока
Трех заместителей мэра Одессы обвинили в коррупции
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Сын Эдуарда Артемьева прокомментировал его госпитализацию
Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани
Врачи обнаружили в ухе пациента сотни шевелящихся личинок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.