Дочь Риз Уизерспун в расстегнутом кардигане показала белье на модном показе

Дочь Риз Уизерспун Ава Филлипп появилась в расстегнутом кардигане на показе Celine

Американская модель Ава Филлипп появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует издание Daily Mail.

23-летняя дочь Риз Уизерспун посетила показ модного бренда Celine, который прошел в Лос-Анджелесе, в костюме, состоящем из укороченного кардигана и мини-юбки в полоску, и босоножках в тон. При этом на размещенных кадрах видно, что манекенщица расстегнула верх наряда, показав тем самым нижнее белье черного цвета.

Визажисты нанесли на лицо телезвезды макияж в стиле smoky eyes, а рыжие волосы уложили волнами и распустили. В качестве аксессуаров Филлипп выбрала множество украшений, а именно серьги-кольца, золотые колье, различные браслеты, часы и кольца. В руках она держала бежевую сумку.

Ранее в декабре американский режиссер Оливия Уайлд появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в кружевном платье длины макси черного цвета, через прозрачную ткань которого была видна ее грудь. При этом на телезвезде отсутствовало нижнее белье. Наряд дополнял широкий ремень с массивной пряжкой.