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11:40, 7 декабря 2022Ценности

Оливия Уайлд посетила премию в оголяющем грудь прозрачном платье

Режиссер Оливия Уайлд посетила премию People’s Choice Awards в прозрачном кружевном платье

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Американский режиссер Оливия Уайлд появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует портал Page Six.

Знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в кружевном платье длины макси черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. При этом на телезвезде не было нижнего белья. Наряд дополнял широкий ремень с массивной пряжкой. Стилисты оставили волосы Уайлд распущенными, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Известно, что режиссер получила премию за свой фильм «Не волнуйся, солнышко», который победил в номинации «Лучшая драма».

В марте американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте и позировала фотографам, не заметив, что лиф оголил ее грудь, когда она наклонилась.

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Майя Пономаренко
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