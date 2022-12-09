Треть российских бизнесменов заметила рост коррупции из-за санкций

Опрос ТПП: 30 процентов российских бизнесменов заметили рост коррупции из-за санкций

В 2022 году с проявлениями коррупции столкнулись 58 процентов российских бизнесменов, причем более половины опрошенных считают, что санкции повлияли на увеличение количества взяток, а 30 процентов заявили о сильном росте. Такие данные получены в результате ежегодного опроса «Бизнес-барометр коррупции» Торгово-промышленной палаты России (ТПП), передает РБК.

В этом году организаторы исследования специально спрашивали о влиянии санкций, причем речь шла именно о восприятии коррупции, а не о том, сталкивался ли с ней респондент.

В опросе также участвовали госслужащие, и они оценивают ситуацию гораздо более позитивно. Только 16,4 процента указали на сильный рост уровня коррупции, а более половины — 51,4 процента — вообще не заметили ухудшения ситуации со взятками.

По сравнению с 2021 годом доля тех, кто сталкивался с коррупцией, упала на 11,1 процентных пункта, до 58,2 процента. Однако алчность чиновников и должностных лиц как основную причину взяточничества называли 39,5 процента опрошенных против 35,8 процента годов ранее. Второй по значимости причиной респонденты указывали безнаказанность представителей власти.

Самой коррумпированной отраслью бизнесмены считают вывоз твердых коммунальных отходов (47,3 процента), следом идут контроль за предпринимательской деятельностью и получение разрешений и лицензирование (по 38 процентов). Более чем в два раза выросло и число тех, кто считает самой коррумпированной сферу госзакупок — 31,7 процента против 12,7 процента год назад.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев объяснил, что рост коррупции может быть связан с санкциями через уровень неопределенности у чиновников и бизнесменов. Неуверенность в завтрашнем дне заставляет их пытаться заработать прямо сейчас любой ценой, иначе в будущем возможность может исчезнуть.

В то же время введенный властями мораторий на проверки, считает эксперт, может снизить число коррупционных преступлений, так как они остаются одним из главных поводов для дачи и требования взятки.