Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков подал в суд на бывшего продюсера из-за прав на песни

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков подал иск к бывшему продюсеру Андрею Маликову и российскому музыкальному лейблу ООО «Издательство "Джем"». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поводом обращения в суд стал спор об исключительных смежных правах на использование фонограмм 13 песен группы, в числе которых «Крошка моя», «Чужие губы» и другие хиты. Как утверждает представитель Жукова Виктория Трунова, исполнитель не передавал права на композиции Маликову.

«Мы заявляем, что данные права на эти фонограммы мы Андрею Маликову не передавали. То есть контрактов, заключенных между Жуковым и Маликовым, не было. Наш доверитель не подписывал документы. Соответственно, Маликов не мог заключить договоры с "Джемом" на то, чем он не обладает», — заявила адвокат.

Однако представители музыкального лейбла настаивают на том, что организация является обладателем исключительной лицензии на спорные фонограммы.

Отмечается также, что суд отказался наложить на ответчика обязательства в виде запрета совершать действия по использованию эксклюзивных смежных прав, о которых запрашивала сторона истца.

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