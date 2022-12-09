В Германии арестовали россиянку за участие в госперевороте

Суд Германии арестовал ранее задержанную россиянку за участие в госперевороте

Суд Германии арестовал гражданку России Виталию Б., задержанную ранее вместе с 23 подозреваемыми за участие в попытке госпереворота в стране. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

«Судьи Федерального суда в течение двух дней вынесли ордера на арест граждан ФРГ и гражданки России Виталии Б. Обвиняемые были задержаны 7 декабря», — говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что заговорщики являются адептами идеологии Reichsburger («Рейхсбюргер», граждане Рейха), которая отрицает легитимность государственности ФРГ. Агентство Reuters сообщало, что заговорщики придерживаются монархических и неонацистских взглядов. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии заявила, что членами организации являются более 21 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что экстремисты, планировавшие устроить госпереворот в Германии, надеялись передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс.

7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка и сочувствующие.