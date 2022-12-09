54-летняя телеведущая раскрыла секрет хорошего секса в долгих отношениях

Телеведущая из Великобритании раскрыла секрет поддержания сексуального интереса к партнеру

Жительница Чешира, Великобритания, рассказала о сексе после 50 лет и раскрыла секрет поддержания сексуального интереса к партнеру в долгих отношениях. Своими советами она поделилась в материале для The Sun.

54-летняя телеведущая Дженни Пауэлл уже 12 лет состоит в отношениях с 48-летним спортивным врачом Мартином Лоу. По ее словам, за эти годы их сексуальная жизнь не только не стала хуже, но и перешла на новый уровень. «Мартина до сих пор привлекает моя энергия, и между нами по-прежнему есть притяжение. Но все это существует благодаря нашим усилиям: мы терпеливы и внимательны друг к другу», — объяснила женщина.

Пауэлл убеждена, что их с супругом взаимное влечение сохраняется во многом благодаря любви к физическим нагрузкам и бережному отношению к телу. Она добавила, что чем больше времени люди проводят вместе, тем лучше они узнают друг друга и, как следствие, учатся распознавать пожелания партнера.

Телеведущая призналась, что главный секрет ее насыщенной сексуальной жизни — отсутствие телевизора в спальне. Это помогает им с Мартином концентрироваться друг на друге, ни на что не отвлекаясь.

Ранее сообщалось, что секс-эксперт Кейт Тейлор раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет. Секс-эксперт уверена, что супругам в возрасте необходимо ходить на свидания, а лучшее из них можно устроить в бассейне.