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08:36, 9 декабря 2022Забота о себе

54-летняя телеведущая раскрыла секрет хорошего секса в долгих отношениях

Телеведущая из Великобритании раскрыла секрет поддержания сексуального интереса к партнеру

Фото: Shutterstock

Жительница Чешира, Великобритания, рассказала о сексе после 50 лет и раскрыла секрет поддержания сексуального интереса к партнеру в долгих отношениях. Своими советами она поделилась в материале для The Sun.

54-летняя телеведущая Дженни Пауэлл уже 12 лет состоит в отношениях с 48-летним спортивным врачом Мартином Лоу. По ее словам, за эти годы их сексуальная жизнь не только не стала хуже, но и перешла на новый уровень. «Мартина до сих пор привлекает моя энергия, и между нами по-прежнему есть притяжение. Но все это существует благодаря нашим усилиям: мы терпеливы и внимательны друг к другу», — объяснила женщина.

Пауэлл убеждена, что их с супругом взаимное влечение сохраняется во многом благодаря любви к физическим нагрузкам и бережному отношению к телу. Она добавила, что чем больше времени люди проводят вместе, тем лучше они узнают друг друга и, как следствие, учатся распознавать пожелания партнера.

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Телеведущая призналась, что главный секрет ее насыщенной сексуальной жизни — отсутствие телевизора в спальне. Это помогает им с Мартином концентрироваться друг на друге, ни на что не отвлекаясь.

Ранее сообщалось, что секс-эксперт Кейт Тейлор раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет. Секс-эксперт уверена, что супругам в возрасте необходимо ходить на свидания, а лучшее из них можно устроить в бассейне.

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Алиса Дмитриева
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