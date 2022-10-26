Секс-эксперт раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет

Секс-эксперт Тейлор посоветовала зрелым парам устраивать свидания для повышения либидо

Зрелым парам необходимо устраивать свидания и плавать в бассейне вместе для повышения сексуального влечения, посоветовала секс-эксперт Кейт Тейлор. В интервью изданию The Sun она раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет.

Тейлор отметила, что одной из главных причин, по которой женщины в возрасте отказываются от секса, является менопауза. Она наступает в среднем в 51 год и заметно снижает либидо. К тому же естественное старение может подорвать уверенность в себе, добавила секс-эксперт.

Один из способов вернуть уверенность в себе и привлекательность в глазах партнера — это полюбить свое тело, настаивает Тейлор. Она посоветовала каждый день называть себе причины своей сексуальности. По ее словам, ученые доказали, что у людей, которые сосредоточены на своих положительных качествах, выше уверенность в себе.

Эксперт отметила, что после 40 лет мужчинам необходимо следить за уровнем гормонов, так как с этого возраста организм вырабатывает меньше тестостерона. К тому времени, как мужчине исполняется 50 лет, запас отвечающего за сексуальное влечение гормона может быть на нуле. Показателями недостатков гормона являются отсутствие энергии и мотивации, неуверенность в себе и истончение волос, добавила Тейлор.

36 процентов пар старше 50 лет не занимаются сексом

Тейлор назвала изучение новых вещей хорошим способом еще больше укрепить отношения и наладить интимную жизнь. Она считает, что совместное изучение иностранного языка, виртуальные игры и другие общие увлечения повысят уровень дофамина и заставят чувствовать большее влечения друг к другу.

Секс-эксперт уверена, что супругам в возрасте необходимо ходить на свидания, а лучшее из них можно устроить в бассейне. «Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что у людей, которые плавают, сексуальная жизнь намного лучше, чем у тех, кто этого не делает», — уточнила она.

А от сексуальных игрушек Тейлор посоветовала отказаться, так как они не окажут должного эффекта из-за возрастного снижения чувствительности в интимных зонах.

Ранее врач Мелисса Канн назвала способы получать удовольствие от анального секса. Она посоветовала не торопиться, тщательно готовиться к интимной близости и использовать смазку во время полового акта.