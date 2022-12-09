Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 9 декабря 2022Силовые структуры

Российского подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе

В Белгородской области будут судить подростка по обвинению в подготовке нападения на школу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Во 2-ой Западный окружной военный суд передали уголовное дело в отношении 15-летнего подростка — его обвиняют в подготовке террористического акта в школе. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, в сентябре 2022 года подросток хотел напасть на общеобразовательную школу в городе Старый Оскол. Для этого он написал сценарий, приступил к поиску оружия и попытался вовлечь в дело двух одноклассников. О своих планах школьник рассказал подруге, которая передала информацию завучу. Подростка задержали.

Ранее глава МВД заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
МЧС назвало причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Французский гигант приготовился списать долю в «Новатэке» на миллиарды долларов
Леброн Джеймс отреагировал на освобождение Бриттни Грайнер
Певица Катя Лель показала фоторобот выходившего с ней на связь пришельца
В Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу
Цена на российскую нефть упала ниже 45 долларов
Версии о начале пожара в ТЦ «Мега Химки» оценили
Британия ввела санкции против одного из лидеров оппозиции Молдавии
Российского подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе
Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.