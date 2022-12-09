Российского подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе

В Белгородской области будут судить подростка по обвинению в подготовке нападения на школу

Во 2-ой Западный окружной военный суд передали уголовное дело в отношении 15-летнего подростка — его обвиняют в подготовке террористического акта в школе. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, в сентябре 2022 года подросток хотел напасть на общеобразовательную школу в городе Старый Оскол. Для этого он написал сценарий, приступил к поиску оружия и попытался вовлечь в дело двух одноклассников. О своих планах школьник рассказал подруге, которая передала информацию завучу. Подростка задержали.

Ранее глава МВД заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны.