Глава МВД заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны

Глава МВД: в девяти регионах страны на стадии подготовки предотвращены нападения на школы

В 2022 году сотрудники МВД предотвратили готовящиеся нападения на школы в девяти регионах страны. Правоохранительные органы пресекли попытки еще на стадии подготовки преступления, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании Совета Федерации. Его слова приводит ТАСС.

Глава МВД подчеркнул, что акцент должен быть сделан на раннем выявлении учеников с отклонениями в поведении. Для этого необходимо организовать четкий алгоритм передачи информации о психически нестабильных подростках между образовательными учреждениями, правоохранительными структурами и органами здравоохранения. Любой сбой, отметил министр, чреват печальными последствиями.

25 октября сообщалось, что суд арестовал 17-летнего студента, готовившего нападение на школу в Ульяновске