Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 16 ноября 2022Силовые структуры

Глава МВД заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны

Глава МВД: в девяти регионах страны на стадии подготовки предотвращены нападения на школы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2022 году сотрудники МВД предотвратили готовящиеся нападения на школы в девяти регионах страны. Правоохранительные органы пресекли попытки еще на стадии подготовки преступления, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании Совета Федерации. Его слова приводит ТАСС.

Глава МВД подчеркнул, что акцент должен быть сделан на раннем выявлении учеников с отклонениями в поведении. Для этого необходимо организовать четкий алгоритм передачи информации о психически нестабильных подростках между образовательными учреждениями, правоохранительными структурами и органами здравоохранения. Любой сбой, отметил министр, чреват печальными последствиями.

25 октября сообщалось, что суд арестовал 17-летнего студента, готовившего нападение на школу в Ульяновске

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Литве рассказали о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО
Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
В США усомнились в популярности Трампа у республиканцев
Проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль
Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой в Польше
Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет
Генштаб Польши заявил о невозможности ПВО защитить всю территорию страны
Европа начала тратить запасы газа из хранилищ
Дерипаска оценил перспективы дефолта в США
Глава МВД заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.