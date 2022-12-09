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13:56, 9 декабря 2022Среда обитания

Новостройки в Москве уменьшились

Est-a-Tet: площадь квартир в новостройках Москвы уменьшилась на 5,7 «квадрата»

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За год средняя площадь квартир в московских новостройках сократилась. О том, что новое жилье в столице уменьшилось, сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости Est-a-Tet.

В исследовании учитывались квартиры, проданные в Москве с января по ноябрь 2022 года. За этот период средняя площадь объекта сократилась на 5,7 квадратного метра, до 50,4 «квадрата». Такая площадь соответствует «евродвушке» или двухкомнатной квартире классической планировки в комфорт-классе, однокомнатной или двухкомнатной квартире в бизнес-классе и однокомнатной в премиум-классе.

Средняя площадь новостройки комфорт-класса составила 45,6 квадратного метра — это на 4,6 «квадрата» меньше, чем в аналогичный период 2021 года. В бизнес-классе площадь упала на 3,3 квадратного метра, до 57,7 «квадрата», а в премиум-классе — на 6,5 квадратного метра, до 79,7 «квадрата». Элитный класс оказался единственной категорией, где жилье увеличилось в площади. Рост составил 3,4 квадратного метра, до 138,7 «квадрата».

В ноябре россиянам назвали города, где сильнее всего сократилась площадь новостроек. Лидером оказались Сочи — за год динамика достигла минус 16 процентов. Второе место заняла Москва, третье досталось Саратову.

Александра Качан
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