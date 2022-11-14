Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:30, 14 ноября 2022Среда обитания

Названы города России с уменьшившимися квартирами в новостройках

«Авито Недвижимость»: средняя площадь квартир в новостройках больше всего снизилась в Сочи

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В октябре 2022 года среди крупных городов России средняя площадь квартир в новостройках больше всего уменьшилась в Сочи — за год динамика достигла минус 16 процентов. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Сочи средняя площадь квартир ставила 31 квадратный метр. Городом с уменьшившимися квартирами в новостройках также назвали Москву — за год показатель снизился на 15 процентов, до 47 «квадратов». Топ-3 списка замыкает Саратов с динамикой минус 13 процентов, где средняя площадь составила 49 квадратных метров.

Ниже в списке расположились Воронеж и Уфа, где квартиры уменьшились на семь процентов. Динамику минус шесть процентов зафиксировали в Краснодаре и Симферополе. На Челябинск пришлось уменьшение на пять процентов.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

«Уменьшение средней площади квартир в новостройках — один из способов сохранить спрос в условиях растущих цен на объекты. Это особенно заметно по городам, в которых квартиры традиционно стоят дорого, таких как Сочи и Москва. При этом тенденция к сокращению площадей является долгосрочной», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

Ранее в фонде «Институт экономики города» (ИЭГ) выяснили, что в России за десять лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратных метра.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Захарова отреагировала на сообщения о госпитализации Лаврова
Россиянам назвали главные тренды в пластике
Лавров раскритиковал слухи о болезни Путина
ВСУ обстреляли граничащий с Украиной регион
Боррель заявил об отсутствии данных о поставках Ираном ракет в Россию
В Москве сожительница ударила ножом националиста Соболева
Захарова опубликовала видео с Лавровым на Бали
Глава приграничного российского региона показал кадры последствий обстрела ВСУ
Лавров опроверг госпитализацию на Бали
Лукашенко призвал улучшить систему МВД без излишеств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.