В России уменьшились квартиры

Средняя площадь квартир в России уменьшилась на 16,6 процента

В России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяну Полиди.

За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратного метра. По данным экспертов в сфере недвижимости, в Москве в новостройках комфорт-класса квартиры стали на 25 процентов меньше, чем три года назад. На рынке также выросло количество студий — с 2020 года их доля повысилась с 9 процентов до 20,5 процента.

В ИЭГ спрогнозировали, что к 2030 году обеспеченность россиян жилыми единицами увеличится на 10,7 процента в сравнении с 2021 годом. Задачу планируют осуществить, построив большое количество маленьких квартир. Однако специалисты заявили, что подобные объекты не смогут полностью решить проблему, так как пользуются популярностью в основном среди студентов и одиноких людей.

В сентябре в федеральной компании «Этажи» выяснили, что за год в крупных городах России средняя площадь выставленных на продажу квартир снизилась на 5,5 процента. Лидером по уменьшению показателя стал Санкт-Петербург. Ниже в списке расположился Нижний Новгород.