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13:00, 9 декабря 2022Забота о себе

Женщина позанималась в спортзале и умерла

New York Post: посетительница спортзала умерла после приседаний и попала на видео

Жительница кантона Санта-Роза в провинции Эль-Оро, Эквадор, умерла в спортзале после того, как выполнила приседания и позанималась тяжелой атлетикой. На видео произошедшего обратило внимание издание New York Post.

28-летняя Бетси Дайана Джамарильо Рамирез неожиданно скончалась во время очередного занятия в спортзале, который посещала регулярно. Произошедшее попало на видео с установленной в спортзале камеры наблюдения.

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На записи видно, как женщина делает приседания и занимается тяжелой атлетикой. Неожиданно она останавливается и падает на пол лицом вперед. Другие посетительницы спортзала бросились на помощь Рамирез, усадили ее и постоянно проверяли пульс до прибытия скорой помощи.

Женщину срочно отвезли в больницу, но там врачам оставалось только констатировать ее смерть. Полиция и врачи пока не объявили точную причину смерти любительницы спорта. Предположительно, у женщины произошел сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что любительница спорта из английского города Брайтон, графство Восточный Суссекс, умерла от редкого осложнения после того, как выпила алкоголь на голодный желудок и без закуски. Причиной смерти стало редкое осложнение — алкогольный кетоацидоз.

Алиса Дмитриева
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