Любительница спорта выпила алкоголь без закуски и умерла

Жительница английского города Брайтон, графство Восточный Суссекс, умерла от редкого осложнения после того, как выпила алкоголь на голодный желудок и без закуски. Об этом сообщает издание The Mirror.

В июне 27-летняя Элис Бертон-Брэдфорд (Alice Burton-Bradford) скоропостижно скончалась в саду своего дома после того, как употребила алкоголь на голодный желудок. Причиной смерти стало редкое осложнение — алкогольный кетоацидоз.

Друзья Бертон-Брэдфорд рассказали, что она была любительницей спорта: увлекалась бегом и каталась на велосипеде. 30-летний Аарон Малвей (Aaron Mulvay), который был знаком с ней восемь лет, признался: «Это был ужасный шок. Никто не ожидал такого. Я никогда не слышал об алкогольном кетоацидозе до ее смерти. Мы не знаем, сколько она выпила в те выходные, но она не была алкоголичкой. Она не ела, и из-за этого у нее образовалась повышенная кислотность в желудке».

Друзья погибшей собирают деньги, чтобы установить мемориальную скамейку на вершине утеса, где Бертон-Брэдфорд регулярно выгуливала свою собаку. Благодаря краудфандинговой кампании им удалось собрать почти тысячу фунтов (90 тысяч рублей). «Никто из нас не смог попасть на похороны Элис из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, поэтому мы хотим установить мемориал, чтобы почтить ее память и привлечь внимание общественности к опасности алкогольного кетоацидоза», — пояснил Малвей.

Алкогольный кетоацидоз обычно вызывает тошноту, рвоту или боль в животе, но в редких случаях может приводить к летальному исходу.

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